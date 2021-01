Fotografía cedida este martes por Warner Bros. en la que se registró a los actores: Rami Malek (i), en el papel de Jim Baxter; Jared Leto (c), en el papel de Albert Sparma; y Denzel Washington (i), en el de Joe "Deke" Deacon; durante una escena de la película de intriga policial "The Little Things", que se estrenará este viernes al mismo tiempo en cines y en la plataforma HBO Max. EFE/Nicola Goode/Warner Bros