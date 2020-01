Fotografía cedida por Twentieth Century Fox y Marvel Entertainment que muestra a los actores Maisie Williams, Henry Zaga, Blu Hunt, Charlie Heaton y Anya Taylor-Joy en una escena de "The New Mutants". "The New Mutants", una película derivada de la saga de "X-Men" que ha sufrido incontables retrasos y contratiempos en su producción, presentó este lunes un nuevo tráiler ya con el 3 de abril de 2020 como fecha definitiva de su estreno. EFE/ Twentieth Century Fox Y Marvel Entertainment