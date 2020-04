Fotografía cedida sin fecha por Fox Premium de los actores de la serie The New Pope John Malkovich (i) Silvio Orlando (c) y Jude Law posando en un escenario. EFE/Gianni Fiorito

Fotografía cedida por Fox Premium de los protagonistas de la serie The New Pope Jude Law and John Malkovich en un escenario. "The New Pope" la esperada y controversial secuela de "The Young pope" inspirada en el Vaticano y el papado moderno, llegará este 10 de abril a Latinoamérica a través de Fox Premium, según adelantó la cadena de televisión. EFE/Gianni Fiorito