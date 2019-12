Fotografía de archivo tomada el 8 de diciembre de 2008 que muestra el edificio del New York Times durante un espectáculo en Nueva York (Estados Unidos). EFE/Justin Lane/Archivo

El reputado diario The New York Times destacó en una de sus críticas de literatura la obra "El porqué de las cosas", del escritor español Quim Monzó, que incluye en una corta lista de "provocadores" libros de ficción extranjeros.

El artículo, escrito por Alison McCulloch, analiza "Why, why, why?", la traducción al inglés de "El porqué de las cosas", y lo describe como un "despliegue" de las "neurosis humanas".