Leyenda viva de Hollywood, Robert Redford se despide de la interpretación con "The old man and the gun", una película de David Lowery sobre un ladrón elegante y seductor que se ha pasado la vida escapando de la cárcel, un papel hecho a su medida y un homenaje a su carrera.

Redford (Santa Mónica, California, EE. UU., 1936) debutó en 1960 y dio sus primeros pasos en westerns televisivos como "Maverick" o "The Deputy", pero su primer papel de peso fue el de otro recluso encarcelado injustamente en "The Chase", de Arthur Penn.