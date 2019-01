Fotograma cedido por Fox donde aparece la actriz Caroline Chikezie (i) en el papel de la Dra. Major Nichole Sykes y el actor Henry Ian Cusick en el papel del Dr. Jonas Lear, durante una escena de la serie "The Passage" que se estrena hoy, en ese canal. EFE/Erika Doss/FOX

La cadena Fox estrena hoy la serie "The Passage", una de las grandes apuestas de la temporada, que mezcla ciencia ficción, vampiros y conspiraciones gubernamentales, todo ello bajo la supervisión de Ridley Scott, uno de los productores ejecutivos del formato.

Basada en la trilogía homónima del autor Justin Cronin y escrita por Liz Heldens ("Friday Night Lights"), la serie se presenta como un atractivo cruce entre "Strangers Things" y "The Strain" con potencial para enganchar a la audiencia gracias a la presencia de Mark-Paul Gosselaar ("Saved By The Bell") y Henry Ian Cusick, ("Lost").