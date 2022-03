Iain Canning, Tanya Seghatchian y Emile Sherman, ganadores del premio a la mejor película por "The Power of the Dog". EFE/EPA/NEIL HALL // La organización de los premios solicita que esta información no se difunda a través de las redes sociales hasta su difusión en la retransmisión en diferido de la BBC, que comienza a las 19:00 horas GMT //