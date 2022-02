La actriz Kirsten Dunst (i), la cineasta Jane Campion (c) y el actor Benedict Cumberbatch, en una fotografía de archivo. EFE/Ettore Ferrari

La cinta "The Power of the Dog", de la cineasta Jane Campion, lidera con 12 candidaturas las nominaciones a la 94 edición de los Óscar, que anunció este martes la Academia de Hollywood.

Por detrás de este drama se sitúan "Dune", con 10 nominaciones, "Belfast" y "West Side Story", con 7 cada una, y "King Richard", con 6 candidaturas.