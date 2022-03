La directora neozelandesa Jane Campion de "The Power of The Dog", en una fotografía de archivo. EFE/Vickie Flores

Desde que apareció en el catálogo de Netflix el pasado mes de diciembre "The Power of The Dog" ha sido la indiscutible favorita al Óscar. Solamente la carismática "CODA" podría hacer frente a la intensidad con la que Jane Campion ha dirigido su aclamado wéstern.

Netflix nunca ha estado tan cerca del Óscar a la mejor película. Y lleva tiempo intentándolo: "Roma" parecía que sí pero no, Martin Scorsese lo intentó a lo grande con "The Irishman" y, el año pasado, "Mank" trató de encandilar a la Academia de Hollywood con una carta de amor al cine que no se tradujo en premios.