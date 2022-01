Fotografía cedida por Getty Images que muestra los galardones de la 79 edición de los Globos de Oro en The Beverly Hilton en Beverly Hills, California (EE.UU.), este 9 de enero de 2022. EFE/EPA/Emma McIntyre

Con el mundo del cine y la televisión dándoles la espalda por completo, los Globos de Oro celebraron este domingo su edición más triste e irrelevante con un evento sin estrellas de Hollywood ni retransmisión televisiva que coronó a "The Power of the Dog" y la nueva "West Side Story".

En un año normal, las crónicas de los Globos de Oro repasarían las sorpresas del palmarés, comentarían los "looks" más destacados de la alfombra roja y destacarían los discursos más llamativos o emocionantes de las figuras de Hollywood.