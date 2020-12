Fotograma cedido por Amazon Studios de una escena de "The Wilds" que a mitad de camino entre un drama adolescente y una ficción distópica incluye un giro inesperado: las protagonistas no acabaron en esa isla por accidente. EFE/Amazon Studios

¿Un cruce entre "Lost" y "The Truman Show"? La gran apuesta televisiva de Amazon ,"The Wilds", recuerda irremediablemente a las dos producciones, aunque esta serie sobre unas adolescentes supervivientes a un accidente de avión "quiere ir más allá", aseguran sus creadores.

A mitad de camino entre un drama adolescente y una ficción distópica, el formato ideado por un equipo con experiencia en series como "Daredevil", "Sex and the City" y "Six Feet Under" incluye un giro inesperado: las protagonistas no acabaron en esa isla por accidente.