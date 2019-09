El actor y director británico Tim Roth posa este sábado en el Festival de Cine de San Sebastián, donde presenta su película "The song of names", que compite en la Sección Oficial del certamen. EFE/Javier Etxezarreta

El actor y director británico Tim Roth posa este sábado en el Festival de Cine de San Sebastián, donde presenta su película "The song of names", que compite en la Sección Oficial del certamen. EFE/Javier Etxezarreta

El actor y director británico Tim Roth posa este sábado en el Festival de Cine de San Sebastián, donde presenta su película "The song of names", que compite en la Sección Oficial del certamen. EFE/Javier Etxezarreta

El actor británico Tim Roth, habitual de las películas de Quentin Tarantino, ha dicho hoy que ha abordado todo tipo de papeles, pero que si el público le identifica por su roles de villano o tipo duro es porque "son más fáciles, más entretenidos".

"No me importa. Yo intento mezclar las cosas, interpretar distintos papeles porque si no me aburriría y la gente también", ha destacado en San Sebastián el señor Naranja de "Reservoir Dogs" o el Archibald Cunningham de "Rob Roy", por la que fue nominado al Oscar.