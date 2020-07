La legendaria artista estadounidense Tina Turner salió temporalmente de su retiro profesional para entregar un "remix" de su éxito "What's Love Got To Do With It" con el productor noruego DJ Kygo y que en sus tres primeros días al aire ya se ha posicionado en el primer lugar de la cartelera Billboard.

La noticia fue revelada este lunes por la organización Billboard, especializada en la industria de la música y el desempeño de los temas más populares, principalmente en territorio estadounidense.