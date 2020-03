Bad Bunny lidera con 19 nominaciones la segunda edición de los Premios Tu Música Urbano, que se celebrarán mañana jueves en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, en una velada que estará dedicada al veterano reguetonero Nicky Jam.

El intérprete de "Callaíta" destaca en categorías como top artista masculino, canción masculino -con "Callaíta" junto a Tainy-, remix del año new generation -con "No me conoce" de Jhay Cortez y J Balvin- y "Soltera" junto a Daddy Yankee y Lunay- y colaboración del año -con "La Canción" al lado de J Balvin y "Bellacoso" junto a "Residente"-.