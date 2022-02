El exjugador de fútbol americano Tom Brady, una de las estrellas más importantes del deporte estadounidense, debutará en Hollywood como protagonista de una película en la que también actuarán Rita Moreno y Jane Fonda.

Según una exclusiva avanzada este miércoles por el diario The Hollywood Reporter, los estudios Paramount Pictures rodarán la cinta, que se titulará "80 for Brady" y narrará el viaje a Texas de cuatro seguidores del deportista para ver la final de la Super Bowl 2017, que venció como "quarterback" de los New England Patriots.