Fotografía cedida por Sony Pictures donde aparecen, de izq. a dcha., Tony Revolori, Zach Barack, Remy Hii, Zendaya y Angourie Rice durante el estreno de la película "Spider-Man: Far From Home" el pasado 26 de junio, en el TCL Chinese Theatre en Hollywood, California (EE.UU.). ony Revolori, el botones solitario en "The Grand Budapest Hotel", el joven cómodo en "Dope" y el antipático rival de Peter Parker en la nueva saga del Hombre Araña, afirma que hay que "desprogramar" a Hollywood en cuanto a la idea de qué es ser latino y lo que un actor latino puede hacer. EFE/Stewart Cook /Sony Pictures