El estadounidense Troy Kotsur logró este domingo el premio Bafta a mejor actor secundario por su interpretación de Frank Rossi en "CODA", la película sobre la vida de una familia con problemas de audición.

Kotsur se impuso a Mike Faist, de "West Side Story"; Ciaran Hinds, de "Belfast"; Woody Norman, de "C'mon C'mon", y a Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee", ambos por "The Power of the Dog".