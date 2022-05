Fotografía cedida por Pete Kiehart que muestra a la autora del libro "How to be a woman online" ("Cómo ser una mujer en internet") Nina Jankowicz mientras posa. "Ser mujer en internet es un acto inherentemente peligroso". Bajo ese lema, una experta en desinformación ha publicado un manual para evitar que la violencia de género digital silencie voces "necesarias", mientras algunos en la derecha de EE.UU. intentan acallar la suya. EFE/ Pete Kiehart