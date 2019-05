Fotografía cedida donde aparece el investigador y profesor estadounidense Andrew Feldman, autor del libro "Ernesto. The Untold Story of Hemingway in Revolutionary Cuba" (Melville House), que saldrá este martes a la venta en Estados Unidos. Ernest Hemingway se inspiró para algunas de sus obras en temas, personajes y detalles de los libros del autor cubano Enrique Serpa, según un nuevo libro acerca de la relación de amistad del escritor de "El viejo y el mar" con Cuba, del que es autor el investigador y profesor estadounidense Andrew Feldman. EFE/Crista Rock/ Archivo Andrew Feldman