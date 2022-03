Redacción América, 21 mar (EFE). Al no lograrlo a las primeras de cambio, pensamos que 'a la tercera es la vencida' o que 'no hay quinto malo'. Pero, ¿cómo te consuelas si eres Paul Thomas Anderson o Diane Warren y no lo has logrado al noveno o al decimotercer intento?

Ellos y otros colegas buscarán el 27 de marzo, una vez más, dejar de ser eternos nominados y, por fin, llevarse un Óscar a casa.