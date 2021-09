La película "Un segundo" ("One second"), del veterano director chino Zhang Yimou, autor de obras maestras como "La linterna roja" ("Raise the Red Lantern", 1991) o "La casa de las dagas voladoras" ("House of Flying Daggers", 2004), abre hoy la competición por la Concha de Oro en la 69 edición del Festival de San Sebastián, con la clamorosa ausencia de su director.

Estaba previsto que el director se conectara este viernes vía internet para charlar sobre la cinta con los periodistas acreditados, ya que su trabajo actual para los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran en Pekín del 4 al 20 de febrero de 2022, le impedían viajar a España.