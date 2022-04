Fotografía cedida por el Estate of Marisol y la Artists Rights Society (ARS) donde se aprecia la obra "The Family" -"La familia"- (1963) de la artista de origen venezolano, Marisol Escobar (1930-2016), que formará parte de la exposición "Marisol y Warhol toman Nueva York". EFE/ Estate Of Marisol/ars