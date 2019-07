Varias personas fotografía un escritorio y miran bocetos de la película "The Little Norse Prince" (Las aventuras de Horus, príncipe del Sol, 1968) en la exposición "Isao Takahata: una leyenda en la animación japonesa", la primera retrospectiva del fallecido director de animación. La muestra, que abre sus puertas el 2 de julio y permanecerá en el Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio (MOMAT) hasta el 6 de octubre de 2019 expone decenas de bocetos, fotogramas, páginas de guiones gráficos y notas manuscritas sobre más de una veintena de obras del prolífico director. EFE

Varias personas miran fotogramas de la obra "10 sai no watashi to 27 sai no watashi" (Yo a los 10 años y yo a los 27 años) en la exposición "Isao Takahata: una leyenda en la animación japonesa", la primera retrospectiva del fallecido director de animación. La muestra, que abre sus puertas el 2 de julio y permanecerá en el Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio (MOMAT) hasta el 6 de octubre de 2019 expone decenas de bocetos, fotogramas, páginas de guiones gráficos y notas manuscritas sobre más de una veintena de obras del prolífico director. EFE