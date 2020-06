La cadena de televisión hispana Univision anunció este martes sus planes de programación para el segundo semestre de este año y 2021, con una reforzada apuesta por las telenovelas y las producciones turcas, más la confianza en que las transmisiones deportivas y las ceremonias de premios retornarán a la mayor brevedad.

En una presentación digital, que comenzó con una participación especial de Pitbull, quien cantó su éxito "I Believe That We Will Win", el presidente de Univision, Vince Sadusky, detalló lo que vendrá en pantalla desde Newsport, el principal edificio de la cadena en la ciudad estadounidense de Miami.