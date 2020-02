Nadie duda de que la cosecha del cine de 2019 fue excepcional, pero los Óscar del domingo llegan con favoritos claros (y casi incontestables) en muchas categorías y con solo "Parasite" como potencial sorpresa a una "1917" que tiene todos los boletos para ganar la estatuilla de mejor película.

Sobre el papel, "Joker", con once nominaciones, parte con ventaja para la ceremonia que se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.) justo por delante de "1917", "The Irishman" y "Once Upon a Time... in Hollywood", todas ellas con diez candidaturas cada una.