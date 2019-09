La actriz española Úrsula Corberó, que ha alcanzado fama mundial gracias a la exitosa serie "La casa de papel", formará parte de la nueva película de acción de la saga "G.I. Joe", informó este viernes el medio especializado The Wrap.

Corberó dará vida a The Baroness, un personaje femenino que en "G.I. Joe: The Rise of Cobra" (2009) interpretó Sienna Miller.