La discográfica Universal Music ha hecho pública este jueves una versión inédita de la canción "Time", grabada en 1986 por Freddie Mercury para el álbum conceptual que debía nutrir el musical del mismo nombre.

Enterrada durante cuatro décadas en los archivos del artista y después de dos años de trabajo, la canción ve ahora la luz editada bajo el título de "Time waits for no one" gracias a la labor del músico, compositor y productor, Dave Clark, creador de la pieza.