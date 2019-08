La carrera musical de Christina Aguilera, tras sus pinitos en el Mickey Mouse Club y su papel en la banda sonora de “Mulan”, despegó de forma fulgurante con su álbum debut homónimo, que incluía temas como “Genie in a bottle”, “What a girl wants”, “I turn to you” y “Come on over baby (All I want is you)”, un disco del que este sábado se cumplen 20 años de su lanzamiento.

Surgida de la misma cantera televisiva que alumbró talentos como Britney Spears y Justin Timberlake, Aguilera, con apenas 18 años, venía de asombrar a propios y extraños con sus portentosas cuerdas vocales en “Reflection”, el tema que grabó para “Mulan” y que la convirtió rápidamente en la siguiente promesa juvenil de la industria musical estadounidense, fervorosa por continuar la fiebre desatada por Britney Spears.