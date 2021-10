"Venom: Let There Be Carnage", la secuela de la exitosa "Venom" (2018), se convirtió este fin de semana en el mejor estreno en cines desde que comenzó la pandemia del coronavirus, al recaudar 90,1 millones de dólares.

La película superó así a "Black Widow", que en su lanzamiento de principios de julio ingresó 80,4 millones de dólares, aunque esa cinta se estrenó de manera simultánea en cines y televisión mientras que "Venom 2" lo ha hecho exclusivamente en cines.