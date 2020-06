Viggo Mortensen y Peter Farrelly tocaron el cielo con "Green Book" (2018), que ganó el Óscar a la mejor película, y ahora el actor y el director apuntan a reunirse en una nueva cinta con una premisa de lo más surrealista.

La revista Variety informa este jueves de que Farrelly quiere adaptar a la gran pantalla el libro "The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War", que cuenta la historia real de un tipo que en 1967 se planteó encontrar a sus amigos para compartir unas cervezas y unas risas con ellos.