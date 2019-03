El estudio Warner Bros. está preparando una secuela de "Edge of Tomorrow" (2014), la cinta de acción y ciencia ficción que protagonizaron Tom Cruise y Emily Blunt bajo la dirección de Doug Liman, informó este viernes el medio especializado Deadline.

El plan de Warner Bros. es que tanto Cruise como Blunt aparezcan en esta continuación, aunque su participación en la película no está por ahora confirmada y dependerá, finalmente, de si el guion que escribirá Matthew Robinson ("The Invention of Lying", 2009) es o no de su agrado.