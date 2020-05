26 may. 2020

EFE Nueva York 26 may. 2020

El séptimo arte le ha plantado cara al coronavirus con el esperado festival de cine online "We Are One", en la que han aunado fuerzas las muestras más importantes del mundo, entre ellas Tribeca, Cannes, la Berlinale, la Mostra de Venecia o San Sebastián, y que cuenta con una programación de más de 100 películas de 35 países, además de charlas con destacados cineastas.

Desde el próximo 29 de mayo al 7 de junio, "We Are One: A Global Film Festival", organizado por los responsables del Festival de Cine de Tribeca, podrá verse de forma gratuita y de manera exclusiva en YouTube en una iniciativa que supone una respuesta mundial al frenazo en seco que ha provocado en el séptimo arte la pandemia del coronavirus.