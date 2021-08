"The French Dispatch (La crónica francesa del Liberty, Kansas Evening Sun)", último filme de Wes Anderson, que se presentó en Cannes, y "The Power of the Dog", de la cineasta Jane Campion, que se estrenará en Venecia, completarán las sección "Perkal" del 69 Festval de Cine de San Sebastián (norte).

El Zinemaldia ha informado este martes en un comunicado de que ésas serán las dos últimas cintas que se incorporan a la sección del certamen dedicado a las "perlas" de otros festivales y competirán por el Premio del Público.