Fotografía cedida por Netflix que muestra a Will Ferrell (i) como Lars Erickssong y Rachel McAdams (d) como Sigrit Ericksdottir, protagonistas de "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga". EFE/Elizabeth Viggiano/Cortesía Netflix

¿Qué hizo que uno de los actores más populares de Hollywood se enamorara de Eurovisión? "Las canciones, el vestuario, las explosiones... En Estados Unidos no actuamos así", aseguró a Efe Will Ferrell, que protagoniza la comedia "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga".

"No me lo podía creer (...). Nosotros no actuamos así salvo que sea un 'show estilo' Siegfried & Roy en Las Vegas (EE.UU.) o algún concierto de una banda de heavy-metal...", bromeó.