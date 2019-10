Fotografía tomada el pasado 26 de septiembre en al que se registró al actor estadounidense Will Smith, durante la presentación de la película 'Gemini Man', en Budapest (Hungría) EFE/Tamas Kovacs/Archivo

Will Smith está orgulloso de su nuevo clon, una versión 100 % digital de él pero de 23 años, los mismos que tenía cuando triunfaba con "The Fresh Prince of Bel-Air", y con quien comparte pantalla y lucha en "Gemini Man", su última cinta que llevará a los cines toda una proeza técnica.

"Al principio lo de filmar con un clon me parecía un poco surrealista y raro, pero luego vi todas las posibilidades... ¡Imagina una película con un joven Marlon Brando y un joven Will Smith!, defendió el actor sobre los avances tecnológicos que comienzan a invadir el séptimo arte.