Warner Bros. anunció este martes que aplazó los estrenos de "Wonder Woman 1984" e "In the Heights", dos cintas que se unen a la larga lista de películas cuyo lanzamiento se ha visto afectado por la crisis global desatada por la pandemia del coronavirus.

La secuela de "Wonder Woman" (2017) llegará así a los cines el próximo 14 de agosto, en lugar del 5 de junio previsto inicialmente; mientras que la adaptación del musical de Lin-Manuel Miranda, que iba a ser presentada el 26 de junio, se ha quedado por ahora sin fecha de estreno.