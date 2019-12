George Lucas dijo que la saga Star Wars estaba pensada desde un principio como tres trilogías, en total nueve capítulos que culminarían en un espectacular final. Ese momento ha llegado: "The Rise of Skywalker" cierra historias, salda deudas y hace un autohomenaje a una historia que comenzó en 1977.

Tras un capítulo ocho mucho más oscuro y visualmente brillante, "The Last Jedi", que dirigió en 2017 Rian Johnson, el noveno, el final de la aventura galáctica que se convirtió en una historia de culto para varias generaciones, se confió de nuevo a J.J.Abrams, que ya había dirigido "The Force Awakens" (2015).