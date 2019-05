12 may. 2019

EFE Playa del Carmen (México) 12 may. 2019

El actor mexicano Darío Yazbek, protagonista de la exitosa serie "La casa de las flores", pidió este domingo que las diferentes orientaciones sexuales, como la bisexualidad, dejen de ser un asunto "controversial" en televisión.

"Es un tema que muchos me preguntan si es controversial y a mí no se me hace controversial. Es una cuestión que existe y de la que se tenía que platicar", dijo en entrevista con Efe horas antes de la entrega de los Premios Platino del cine iberoamericano en la Riviera Maya mexicana.