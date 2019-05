7 may. 2019

EFE Bogotá 7 may. 2019

La colombiana Yolanda Ruiz hace una reflexión sobre quienes ejercen el oficio del periodismo al afirmar que los comunicadores no son dioses y ofrecer una mirada crítica sobre la ética de la profesión en su primer libro, "En el filo de la navaja", de la editorial Penguin Random House.

"No somos dioses, no somos nada, somos arrogantes en términos generales como gremio y a mí me parece que debemos vernos un poquito más como todo el mundo. Entonces, hacemos cosas maravillosas y cometemos errores", indicó Ruiz en una entrevista con Efe en Bogotá.