5 may. 2020

EFE México 5 may. 2020

Fotografía cedida este martes por Sony Music México que muestra a la cantante mexicana Yuri (i) mientras posa con el puertorriqueño Nio García (d), en Ciudad de México (México). EFE/ Sony Music México /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Yuri lanzó este martes la canción "Todo el año" junto al puertorriqueño Nio García, demostrando que no tiene miedo a ningún estilo y dejándose llevar en esta ocasión por la música urbana, dijo en una entrevista con Efe la artista mexicana.

"Me encanta la música urbana y desde hace tiempo quería hacer alguna colaboración. No es perreo, es un reguetón suave que me encanta", detalló.