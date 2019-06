BIvan Angulo (i), jugador de la selección colombiana de fútbol sub 20, disputa un balón con el jugador de la selección ucraniana de fútbol sub 20 Danylo Beskorovainyi (d) durante su encuentro de cuartos de final del Mundial de fútbol sub 20 que se disputa este viernes en Lodz (Polonia). EFE

Bryan Vera(d), jugador de la selección colombiana de fútbol sub 20, disputa un balón con el jugador de la selección ucraniana de fútbol sub 20 Heorhii Tsitaishvili (i) durante su encuentro de cuartos de final del Mundial de fútbol sub 20 que se disputa este viernes en Lodz (Polonia). EFE