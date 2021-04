El defensa uruguayo del Getafe, Mathias Olivera (c), intenta rematar ante el guardameta belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, durante el encuentro correspondiente a la jornada 33 de primera división disputado en el Coliseum Alfonso Pérez, en la localidad madrileña. EFE/Kiko Huesca.

Agotado, con un once de circunstancias, mermado por las bajas y ante un rival en estado de alarma, el Real Madrid no pudo con el Getafe y empató sin goles en el Coliseum Alfonso Pérez bajo el paragüas del "efecto Militao", que, junto a Courtois, completó un partido sobresaliente pero insuficiente para no dar un paso atrás en la pelea por LaLiga.

Sin Nacho al lado, Militao cambió de compañía y se juntó con un debutante en LaLiga como Víctor Chest para alargar su semana mágica tras triunfar en el clásico ante el Barceleona y frente al Liverpool. Además, contó con la solvencia de Courtois, que salvó al Real Madrid de una derrota casi segura en un partido de supervivencia.