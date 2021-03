El Real Madrid no pudo superar al español Álex Remiro (0-0) en una primera mitad en la que dispuso de cuatro ocasiones claras de gol y dos que no llegaron a puerta, pero que metieron el miedo en el cuerpo a una Real Sociedad que no pudo tener el dominio del esférico como le gusta para explotar sus características.

En los minutos 19 y 26 de partido, sendos disparos del croata Luka Modric y del brasileño Carlos Henrique Casemiro no lograron poner en aprietos al guardameta visitante, y el verdadero peligro llegó en el m.22 con una doble ocasión por parte de los del francés Zinedine Zidane que lograron evitar los defensas del conjunto vasco.