Un gol de penalti del francés Youseff El Arabi a falta de tres minutos para la conclusión permitió al Olympiacos griego sellar su clasificación para la Liga Europa, tras imponerse este miércoles por 1-0 a un Estrella Roja, al que sólo la sobresaliente actuación del guardameta Milan Borjan le permitió llegar con opciones al tramo final del encuentro.

Obligado a ganar para no despedirse todavía de las competiciones, el Olympiacos no tardó en hacerse dueño del balón, ante la complacencia de un Estrella Roja, que no dudó desde el principio en defender el empate inicial que le servía para acceder a la Liga Europa.