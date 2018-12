Kevin Knox (d) de los New York Knicks en acción ante Giannis Antetokounmpo (d) de Milwaukee Bucks hoy, durante el juego de la NBA entre los New York Knicks y los Bucks de Milwaukee, en el Fiserv Forum de Milwaukee, Wisconsin (EE.UU.). EFE

Noah Vonleh (2i) de los New York Knicks en acción ante Giannis Antetokounmpo (2d) de Milwaukee Bucks hoy, durante el juego de la NBA entre los New York Knicks y los Bucks de Milwaukee, en el Fiserv Forum de Milwaukee, Wisconsin (EE.UU.). EFE

Kevin Knox (d) y Enes Kanter (i) de los New York Knicks en acción ante D.J. Wilson (c) de Milwaukee Bucks hoy, durante el juego de la NBA entre los New York Knicks y los Bucks de Milwaukee, en el Fiserv Forum de Milwaukee, Wisconsin (EE.UU.). EFE