El Deportivo Cali derrotó este martes por 2-1 al River Plate paraguayo en el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana, marcador que no reflejó el dominio y las oportunidades del once colombiano, que lamentó no concretar las oportunidades de gol generadas.

Los Azucareros llegaron a este lance copero motivados porque en la liga colombiana le ganaron el fin de semana 2-1 a su rival de patio, América de Cali.