El delantero uruguayo del Atlético de Madrid Luis Suárez (c) lucha con Denis Suárez (i) y Jeison Murillo, ambos del Celta de Vigo, durante el partido de la jornada 22 en Primera División que se jugó en el Wanda Metropolitano, en Madrid. EFE/Juanjo Martín

Al borde del final, el Celta logró lo que nadie había conseguido en las últimas ocho jornadas de la Liga, restó al Atlético de Madrid dos puntos y aplacó la pegada de Luis Suárez, cuando el conjunto rojiblanco ya sentía suyo un triunfo, construido por el goleador uruguayo y frustrado por Ferreyra (2-2).

El fichaje invernal argentino regresó a LaLiga Santander con un protagonismo que quizá no intuía, como el goleador a última hora y decisivo del 2-2 que reduce la diferencia que sostenía el Atlético en el liderato. Aún es relevante, pero ya no tanto. Son ocho puntos sobre el Barcelona y el Real Madrid, que aún pueden ser once.