Estados Unidos tiene una rutina en los Juegos Olímpicos: conseguir la medalla de oro del baloncesto. Por cuarta cita consecutiva, no se le escapó ante una Francia que no fue capaz de repetir la hazaña de la primera jornada, pero no se dejó ir (82-87) y obtuvo la tercera plata olímpica de su historia.

Discutidos en su preparación, derrotados en su estreno olímpico precisamente por Francia, siempre bajo la lupa por si en esta ocasión es la de la debacle de las estrellas de la NBA, los de Gregg Popovich fueron armándose durante el campeonato y ante cualquier dificultad, de nuevo fueron rescatados por Kevin Durant.