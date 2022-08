Aaron Judge de los New York Yankees en acción frente a los New York Mets en el Yankee Stadium, en El Bronx, Nueva York (EE.UU.), este 23 de agosto de 2022. EFE/EPA/Jason Szenes

Aaron Judge (d) de los New York Yankees celebra con sus compañeros Isiah Kiner-Falefa (c) y Andrew Benintendi (i) frente a los New York Mets en el Yankee Stadium, en El Bronx, Nueva York (EE.UU.), este 23 de agosto de 2022. EFE/EPA/Jason Szenes