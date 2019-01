Miguel Herrera, entrenador del América de México, dijo hoy que el equipo no está dispuestos a derrochar dinero y cumplir antojos de nadie por fichar al centrocampista argentino Alejandro 'Kaku' Romero como refuerzo para el Clausura 2019.

"No es que luzca inalcanzable, en América hay dinero pero no se gasta a lo tonto, no vamos a cumplir ningún capricho, el muchacho quiere venir, nos hemos preocupado y hecho un esfuerzo por él, pero no vamos a esperar si un equipo sigue 'montado en su macho'", dijo Herrera en conferencia de prensa en la capital mexicana.